Üniversitelerde Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere Sınav Hakkı - Son Dakika
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Üniversitelerde Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere Sınav Hakkı

Üniversitelerde Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere Sınav Hakkı

07.07.2023 19:30

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre, önlisans ve lisans düzeyindeki tüm öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için sınav hakkından yararlanabilecek. Sınavlar uygulama derslerinde uygulama yapılacak ve teorik eğitimlerde sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak. Sınavlara giren öğrenciler öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek.

ÜNİVERSİTELERDE azami öğrenim süresi dolan önlisans ve lisans düzeyindeki tüm öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için sınav hakkından yararlanabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yeni bir karar aldı. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nca alınan kararlar üniversitelere gönderildi. Buna göre; önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için sınav haklarından yararlanabilecek. Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, uygulama derslerinde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak. Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Üniversitelerde Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere Sınav Hakkı - Son Dakika
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