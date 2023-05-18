Üniversitelerde bahar dönemi finalleri 1 Haziran'dan sonra yapılacak

Bakanlık teklif edildiği iddia edilmişti! Oğan, gözünü çok daha yükseklere dikti

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura sarkması, seçime katılım konusunda akıllarda soru işareti bırakmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu,YÖK ve üniversitelere, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için sınavların ertelenmesi ve/veya çevrimiçi şekilde yapılması çağrısında bulunmuştu.

SINAVLAR 1 HAZİRAN SONRASINA ERTELENDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından YÖK'ten son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verildi.