Üniversitelerde bahar dönemi finalleri 1 Haziran'dan sonra yapılacak - Son Dakika
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Üniversitelerde bahar dönemi finalleri 1 Haziran'dan sonra yapılacak

18.05.2023 13:18

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sınav takvimine denk gelmesi ile birlikte, üniversitelerde bahar dönemi sınavları 1 Haziran'dan sonra yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura sarkması, seçime katılım konusunda akıllarda soru işareti bırakmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu,YÖK ve üniversitelere, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için sınavların ertelenmesi ve/veya çevrimiçi şekilde yapılması çağrısında bulunmuştu.

SINAVLAR 1 HAZİRAN SONRASINA ERTELENDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından YÖK'ten son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verildi.

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28 Mayıs Seçimi, Kürşad Zorlu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversitelerde bahar dönemi finalleri 1 Haziran'dan sonra yapılacak - Son Dakika
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