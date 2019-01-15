Üniversitelerde Güvenlik Önlemleri Arttırılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılmasına karar verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılmasına karar verdi.



YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve bazılarının ölümle sonuçlandığı şiddet olaylarına karşı harekete geçmiş; son olarak Çankaya Üniversitesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine harekete geçerek, bu üzücü olayların nedenlerinin araştırılıp, önleyici tedbirler alınmasına yönelik bir çalışma başlatmıştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarına ilişkin görüşmüş, bu görüşme neticesinde İçişleri Bakanlığının temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun kurulması hususunda mutabık kalınmıştı. Bu kapsamda YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç'ın başkanlığında "Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı" adı altında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman olan akademisyenler katıldı. YÖK'te ilk kez gerçekleştirilen "Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı" sonrasında öncelikli olarak alınan ilk kararlar yayınlanan bir basın bildirisiyle kamuoyu ile paylaşıldı.



TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR YÖK'ten yapılan açıklamada, şu kararların alındığı kaydedildi:



"Huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet/ vakıf bütün üniversiteler dahil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması, üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi."



(İHA)

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