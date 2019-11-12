ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KESİNTİSİ
7 saat önce
İstanbul DHATürkiye genelinde bir çok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:36 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Türkiye genelinde bir çok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi.İnternet bağlantısı kesilen İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ'ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir" denildi,.
İstanbul'da öğrencilerin tehlikeli okul yolculuğu! Hafriyat kamyonları da aynı yolu kullanıyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı