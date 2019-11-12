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ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KESİNTİSİ

7 saat önce

İstanbul DHATürkiye genelinde bir çok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi.

ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KESİNTİSİ, System.String[]

İstanbul DHA

Türkiye genelinde bir çok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi.İnternet bağlantısı kesilen İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ'ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir" denildi,.


İstanbul Üniversitesi, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:36 Kaynak: DHA
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