Üniversitelerde Şiddete Karşı Güvenlik Tedbirleri Artırılacak

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK), üniversite yerleşkelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılması ve şiddet nedenlerinin belirlenmesine yönelik bilimsel araştırma yapılmasını kararlaştırdı.

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK), üniversite yerleşkelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılması ve şiddet nedenlerinin belirlenmesine yönelik bilimsel araştırma yapılmasını kararlaştırdı.



YÖK, Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi ardından, üniversitelerde akademisyenlere yönelik şiddet olaylarının nedenlerini araştırıp önleyici tedbirler alınması için çalışma başlattı. Bu kapsamda YÖK ve İçişleri Bakanlığı'nca kurulan 'geçici ortak komisyon', ilk toplantısını gerçekleştirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleşen 'Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı'na, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK yürütme kurulu üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman olan akademisyenler katıldı.



KARARLAR 4 MADDE İLE AÇIKLANDI



Toplantıyla ilgili YÖK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, toplantıda alınan kararlar duyuruldu. 4 madde halindeki kararlar şöyle;



"Huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet-vakıf bütün üniversiteler dahil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verileri toplanıp, risk analizi yapılacak. Üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirleri artırılacak. Fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliği artırılacak. Üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa yol açan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılması teşvik edilecek."



- Ankara

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