Üniversitelerde "Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi" kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversitelerde 'Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi' kurulacak - Son Dakika

Üniversitelerde "Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi" kurulacak

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ülkedeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda "Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi" kurulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Üniversitelerde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ülkedeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda "Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi" kurulmasının hedeflendiğini bildirdi.

YÖK'ün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurulun geçen yıl başlattığı "Açık Bilim ve Açık Erişim" çalışmaları çerçevesince, ülkedeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda "Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi"nin kurulması planlanıyor.

Sistem sayesinde üniversitelerde bilimsel faaliyetler neticesinde yazılan lisansüstü tezler, makaleler, kitaplar, kongre bildirileri ve diğer yayınların bibliyografik denetimi sağlanarak açık erişimde, araştırmacıların hizmetine sunulacak.

Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi'nin hayata geçirilmesiyle üniversitelerdeki yayınların "uluslararası sistemlerde daha görünür hale gelmesi" sağlanacak.

Ülkede yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası görünürlüğünün artması, üniversitelerin dünyadaki çeşitli derecelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen değerlendirilmelerine de olumlu etkisi olacak.

YÖK, 2019 yılı Ulusal Tez Merkezi istatistiklerini de açıkladı.

İstatistiklere göre, geçen yıl 4 milyon 19 bin 895 olan tez merkezini kullanan araştırmacı sayısı yüzde 25 artışla 5 milyon 36 bin 614'e ulaştı.

Veri tabanına 2018'de 41 bin 816 yeni tez eklenirken bu sayı 2019'da yüzde 77 artarak 74 bin 122 oldu. Veri tabanında kayıtlı tez sayısı da 2018'de 520 bin 456 iken 2019'da 594 bin 578'e ulaştı.

2018'de 14 milyon 640 bin 189 olan tez indirilme sayısı yüzde 12 artışla 2019'da 16 milyon 364 bin 817'ye yükseldi.

Yükseköğretim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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