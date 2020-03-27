Üniversitelerde uzaktan eğitim teorik derslerin tamamı için zorunlu olmayacak - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerde teorik derslerin tamamı için uzaktan eğitimin zorunlu olmadığı bildirildi.

YÖK, uzaktan eğitim sürecine ilişkin rektörlüklere yazı gönderdi.

Yazıda, YÖK Genel Kurul'unda, yükseköğretimde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim öğretimin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanlarıyla sürdürülmesine karar verildiği anımsatıldı.

Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağına vurgu yapılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu kararın sonrası kamuoyunda YÖK'ün 'uygulamalı olmayan teorik derslerin tamamı için uzaktan yapılacak eğitimi zorunlu kıldığı' şeklinde yanlış bir algı oluştuğu görülmüştür. Halbuki daha önce de ilgi yazımız ve yapılan toplantılarımızda belirttiğimiz gibi her bir üniversitemizin ilgili programlarının doğası gereği, hangi dersleri uzaktan öğretim yöntemleriyle yapacağı, bu zorlu süreçle sınırlı kalmak kaydıyla, üniversitelerimizin yetkili karar organlarınca doğrudan karara bağlanacaktır."

Teorik derslerin tümünün uzaktan öğretim yöntemi ile verilmesine yönelik herhangi bir karar alınmadığına işaret edilen yazıda, "Bu husus üniversitelere bırakılmıştır.

Bu olağanüstü sürecin ancak üniversitelerimizin kendilerine uygun farklı çözümler üretmesine imkan tanıyarak atlatılabileceğine ve YÖK olarak üniversitelerimizin bu hususta doğru karar almadaki yetkinliklerine ve yeteneklerine güvenmekteyiz." denildi.