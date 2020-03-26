Üniversitelerde virüs tatili uzadı - Son Dakika

Üniversitelerde virüs tatili uzadı
6 saat önce
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç: "YÖK Genel Kurulumuzda bazı konularda karar aldık.
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç: "YÖK Genel Kurulumuzda bazı konularda karar aldık. Bahar Döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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