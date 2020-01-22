Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı talebi - Son Dakika
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Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı talebi

6 saat önce

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), üniversitelerde görev yapan idare personelin tayin hakkını da kapsayacak yönetmelik çıkarması talebinde bulunduklarını kaydetti.

Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı talebi, System.String[]

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), üniversitelerde görev yapan idare personelin tayin hakkını da kapsayacak yönetmelik çıkarması talebinde bulunduklarını kaydetti.

Bostan, yazılı açıklamasında, üniversitede çalışan idari personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi çalışan kamu personeli olmasına rağmen üniversitelerin kendilerine özgü durumları nedeniyle eş, sağlık gibi özür durumu tayin hakkından yararlanamadığını belirtti.

Üniversitelerde görev yapan idari personelin sağlıkla ilgili sorun yaşamaları halinde bile tayin isteyemediklerini dile getiren Bostan, şunları kaydetti:

"Ayrıca eş ve çocuklarından ayrı kalan idari personelin aile bütünlüğü bozulmaktadır. YÖK'e gönderilmek üzere bir dilekçe kampanyası başlattık. Bu kampanya kapsamında; YÖK'ün, üniversitelerde görev yapan personelin, 3 yıl görev yapmak kaydıyla isteğe bağlı olarak, özürleri varsa bu özür durumlarına binaen diğer üniversitelere geçişine imkan sağlayacak ve karşılıklı yer değiştirme hakkını da kapsayacak şekilde bir yönetmelik çıkarmasını talep ediyoruz."

Türk Eğitim Sen, Hanefi Bostan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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