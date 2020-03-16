Üniversitelerdeki idari ve akademik personel için idari izin talebi - Son Dakika
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Üniversitelerdeki idari ve akademik personel için idari izin talebi

7 saat önce

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında üniversitelerdeki idari ve akademik personelin de idari izinli sayılması gerektiğini belirtti.

Üniversitelerdeki idari ve akademik personel için idari izin talebi, System.String[]

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında üniversitelerdeki idari ve akademik personelin de idari izinli sayılması gerektiğini belirtti.

Bostan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki Kovid-19 salgını nedeniyle, Türkiye'de de ciddi önlemler alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemlerin alınması ve ivedilikle hayata geçirilmesinin, bu çerçeve 16 Mart 2020 itibarıyla üniversiteler dahil bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Bostan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı bütün öğretmenleri ve okul idarecilerini, il dışına çıkmamak kaydıyla idari izinli sayarken, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan idari personel (memur ve hizmetli dahil) ve üniversitelerdeki idari ve akademik personel neden idari izinli sayılmamaktadır? Bilindiği üzere üniversiteler yurt dışından öğrenci ve öğretim elemanı almaları ve çeşitli programlar kapsamında yurt dışına öğrenci ve öğretim üyesi göndermeleri nedeniyle ülkemizde en büyük risk grubunu oluşturmaktadır."

Bostan, yurt dışına giden ve yurt dışından gelen öğrenci ve öğretim üyeleriyle birebir ilgilenenlerin üniversitelerdeki idari personeller olduğunu anımsatarak, "Muhtemelen bu durum gözden kaçmış olmalıdır. Yetkililerin bu durumu göz önüne alarak gerekli tedbirleri almaları kaçınılmazdır. En azından üniversite öğrencileri dönmeden bir hafta öncesine kadar üniversite idari ve akademik personellerin idari izinli sayılmaları tedbir açısından önem arz etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Türk Eğitim Sen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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