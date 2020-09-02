Üniversitelerdeki salgın tedbirlerine yönelik sağlık ve temizlik standartları belirlenecek - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumları yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'da düzenlenen programa, Bakan Varank'ın yanı sıra, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile TSE Başkanı Adem Şahin de katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, protokolle üniversitelerde yüz yüze eğitimi, güvenli ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirmek adına önemli bir adım atılacağını vurguladı. Bakan Varank, sanayi kuruluşları için 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu yayımladıklarını hatırlatarak, "Böylece, sanayi tesislerine salgınla mücadelede yol gösterirken; onlara basit, etkili ve düşük maliyetli tedbirler almalarını önerdik. Kılavuzda yer alan standartları sağlayan ve süreçlerini buna uygun yürüten işletmeleri, bize başvurmaları halinde denetledik. Denetimi başarıyla geçen firmalara da 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' verdik. Bugüne kadar 681 firma bu belgeyi almaya hak kazandı" dedi.

'KILAVUZ HAZIRLANACAK'Eğitim kurumlarına yönelik 'Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladıklarını söyleyen Bakan Varank, okullarda etkin bir hijyen yönetimi kurarak, çocuklar, personel ve ailelerin hastalık yükünü azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Uygulama aşamasını geçen okulları 'Okulum Temiz' belgesiyle belgelendirildiğini belirten Varank, bugüne kadar 67 özel okulu denetlediklerini ve belgelendirme sürecini tamamladıklarını bildirdi. Bugünkü protokolle ise yükseköğretimde yüz yüze eğitimin geleceği için önemli bir çalışmayı başlatacaklarını ifade eden Bakan Varank, şunları kaydetti: "İlk aşamada 'Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu beraber hazırlayacağız. Bu kılavuz, Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak. Bununla birlikte; üniversitelerde hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için gerekli altyapı geliştirilecek. Bu noktada biz bakanlık olarak tüm teknik birikimimizi aktaracağız. Ayrıca eğitim, denetim ve belgelendirme faaliyetleri yoluyla da yine üniversitelerimizin yanında olacağız. Talep eden tüm üniversitelerimiz, sunduğumuz imkanlardan faydalanabilecek."'AMACIMIZ SAĞLIKLI ORTAMLAR OLMASINI SAĞLAMAK'YÖK Başkanı Saraç ise, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte hazırlayacağımız 'Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu' gerek bu Covid-19 salgını gerekse diğer bulaşıcı hastalıklar ile mücadele kapsamında önemli bir adımdır. Amacımız üniversite kampüslerinin ve eğitim öğretim ortamlarının sağlıklı ortamlar olmasını sağlamak" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ile YÖK Başkanı Saraç, yükseköğretim kurumlarında sağlıklı, temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması amacını taşıyan iş birliği protokolünü imzaladı.