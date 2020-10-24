Üniversitelerden sonra OSB'ler de mavi yolla tanışıyor - Son Dakika

Üniversitelerden sonra OSB'ler de mavi yolla tanışıyor

24.10.2020 13:24

Üniversitelerden sonra OSB'ler de mavi yolla tanışıyor Anıtpark-Beşevler Kavşağı arasında ilk bisiklet yolunu hizmete açan Ankara Büyükşehir Belediyesi çok sayıda üniversiteden sonra şimdi de Organize Sanayi Bölgelerini bisiklet yollarıyla buluşturuyor.

Üniversitelerden sonra OSB'ler de mavi yolla tanışıyor

ANKARA - Anıtpark- Beşevler Kavşağı arasında ilk bisiklet yolunu hizmete açan Ankara Büyükşehir Belediyesi çok sayıda üniversiteden sonra şimdi de Organize Sanayi Bölgelerini bisiklet yollarıyla buluşturuyor. Sanayi çalışanlarını bisiklet kullandırmaya teşvik etmek amacıyla Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 kilometrelik bisiklet yolu tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'in dört bir yanını bisiklet yollarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Başkan Yavaş'ın alternatif kent ulaşımı arasında en çok yaygınlaştırmayı amaçladığı "Bisiklet Yolu Projesi" her geçen gün genişliyor. 9 etaptan oluşan 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk etabını Anıtpark-Beşevler Kavşağı arasını tamamlayarak hayata geçiren Başkan Yavaş şimdi de Organize Sanayi Bölgelerini bisiklet yollarına kavuşturuyor.

Üniversitelerden sonra organize sanayi bölgeleri de mavi yol ile tanışıyor

Anıtpark-Beşevler Kavşağı arasından sonra Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi ile Gazi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin bisiklet yollarını yapan Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nin de ilk bisiklet yolunu tamamlayarak hizmete açtı.

Sanayi Bölgelerinde çalışanları bisiklet kullanmaya teşvik etmek amacıyla yapılan 3 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu ile ayrıca çevre kirliliğinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kısa sürede tamamlanan bisiklet yolu projesinin bir diğer amacı ise bölgeye ulaşımı ağırlıklı olarak trenle sağlayan OSB çalışanlarının istasyona ulaşımını kolaylaştırmak.

Yıllar sonra OSB'ye bisiklet yolu yapıldığını görenler şaşırıyor

Bir yandan üniversitelerle bir yandan da kentteki diğer Organize Sanayi Bölgeleriyle görüşmeler sürdürülürken, Büyükşehir Belediyesinin kısa sürede bisiklet yolları yapması karşısında şaşıran OSB çalışanları memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Hicri Kaplan: "Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde çevre düzenlenmesinde görev yapıyorum. Bisiklet Yolu Projesi'ni çok beğendim. Çok başarılı bir uygulama olmuş. Bu projeyi düşünen Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim."

-Mehmet Uslu: "OSB'de servis şoförüyüm. Çok güzel bir uygulama olmuş. Ellerine sağlık yapanın da yaptıranın da. Sağ olsun Mansur Başkanımız Organize Sanayi Bölgeleri ile de ilgileniyor. Daha önceden asfaltlarımız bile çok kötüydü. Yollarda gidemiyorduk, araçlarımız bile zarar görüyordu. Yollarımız da düzeldi. Şimdi de bisiklet yolu yapıldı. Motor veya bisikletle gelenler o yolu kullanıyorlar. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz."

-Özden Yüksel: "Çok iyi oldu bu uygulama. Organize Sanayi Bölgelerinde bisiklet kullanımını özendirmek açısından oldukça iyi. Araç kullanımı azalır, çevre kirliliği azalır. Hem burada çalışan işçilerin tren istasyonuna ulaşımı daha da kolaylaşır."

Üniversitelerden sonra OSB'ler de mavi yolla tanışıyor
Üniversitelerden sonra OSB'ler de mavi yolla tanışıyor
Üniversitelerden sonra OSB'ler de mavi yolla tanışıyor
Üniversitelerden sonra OSB'ler de mavi yolla tanışıyor
Üniversitelerden sonra OSB'ler de mavi yolla tanışıyor

Beşevler, Organize, Bisiklet, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversitelerden sonra OSB'ler de mavi yolla tanışıyor - Son Dakika

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