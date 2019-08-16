Son Dakika Haberleri: Üniversitelere "elektronik kayıt" işlemleri başladı
Son Dakika Güncel Haber

Üniversitelere "elektronik kayıt" işlemleri başladı

1 saat önce

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt süreci başladı.

Üniversitelere
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt süreci başladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının önceden belirlenen 19-21 Ağustos yerine, başvuru sürelerinin adayların lehine genişletilmesi amacıyla 16-21 Ağustos'a alınması kararı alındığı anımsatıldı.
Bu kapsamda 2019-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 16-21 Ağustos tarihlerinde, "öğrenci dostu yeni YÖK"ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.
e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 21 Ağustos saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 13:00:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitelere "elektronik kayıt" işlemleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]