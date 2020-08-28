Üniversitelere kayıt tarihleri uzatıldı - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversitelere kayıt tarihini şahsen kayıtta 1 gün, elektronik kayıtta 4 gün uzattı.

YÖK'ten üniversitelerin kayıt tarihinin uzatılması konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, "YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin öğrencilerin lehine olacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır" denildi.Daha önce 2020-YKS şahsen kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacaktı. Böylelikle elektronik kayıt 4 gün, şahsen kayıt 1 gün uzatılmış oldu.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -