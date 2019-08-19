Son Dakika Haberleri: Üniversitelere şahsen başvurular başladı
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Üniversitelere şahsen başvurular başladı

1 saat önce

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, e-kayıt yaptırmayıp üniversiteye şahsen giderek yapacaklar için kayıt işlemleri bugün başladı.

Üniversitelere şahsen başvurular başladı, System.String[]
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, e-kayıt yaptırmayıp üniversiteye şahsen giderek yapacaklar için kayıt işlemleri bugün başladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:29 
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