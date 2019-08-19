Üniversitelere şahsen başvurular başladı
1 saat önce
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, e-kayıt yaptırmayıp üniversiteye şahsen giderek yapacaklar için kayıt işlemleri bugün başladı.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, e-kayıt yaptırmayıp üniversiteye şahsen giderek yapacaklar için kayıt işlemleri bugün başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:29
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