Üniversitelere şahsen başvurular yarın başlıyor - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, e-kayıt yaptırmayıp, kazandıkları üniversiteye şahsen giderek kayıt yaptırmak isteyen adayların işlemleri 5 Eylül'e kadar sürecek.

E-kayıt kolaylığı ise devam ediyor. Adaylar, YÖK'ün e-devlet kapısı üzerinden "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, 6 Eylül gecesi saat 23.59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Üniversitelere gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden kolayca ve zahmetsiz şekilde yapılabilen uygulamadan, salgın sürecinde çok sayıda öğrencinin faydalanması bekleniyor.

(İHA)