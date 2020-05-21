"Üniversitelerimizi bu yeni ve zor sürece hazırlamak için kararlarımızı açıklayacağız"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Önümüzdeki günlerde yükseköğretimimizin son dönemlerdeki (başta yabancı uyruklu öğrenci sayımızdaki olağanüstü artış olmak üzere) kazanımlarını kaybetmemek ve üniversitelerimizi bu küresel, yeni ve zor sürece hazırlamak için aldığımız 'yenilikçi ve yapısal değişiklikleri' de barındıran nitelikteki kararlarımızı açıklayacağız" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısını yeni korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, Kurul üyeleri ile salgın sürecindeki yükseköğretime ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti. Prof. Dr. Saraç, "Daha önce de beyan ettiğimiz gibi ülkemizdeki küresel salgın sürecinde yükseköğretimimizi öğrenci merkezli yönetmeye, öğrencilerimizin ve yükseköğretim kurumlarımızın salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz. Üniversitelerimizden gelen talepleri bu süreç içerisinde de hızla değerlendirmeye devam ediyor ve Kurul toplantılarını kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde yükseköğretimimizin son dönemlerdeki (başta yabancı uyruklu öğrenci sayımızdaki olağanüstü artış olmak üzere) kazanımlarını kaybetmemek ve üniversitelerimizi bu küresel, yeni ve zor sürece hazırlamak için aldığımız 'yenilikçi ve yapısal değişiklikleri' de barındıran nitelikteki kararlarımızı açıklayacağız" dedi.

(Emin Kuvat/İHA)