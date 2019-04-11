Üniversitelerimizi Münevver-site Haline Getirmeliyiz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, "Üniversite sanayi iş birliklerinin önemli olduğunu ve akademisyenlerin sanayinin içerisinde bulunarak bu süreci devam ettirmelerinin eylem içinde eğitim, uygulama içinde eğitimin önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, "Üniversite sanayi iş birliklerinin önemli olduğunu ve akademisyenlerin sanayinin içerisinde bulunarak bu süreci devam ettirmelerinin eylem içinde eğitim, uygulama içinde eğitimin önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu şekilde üniversitelerimizi, üniver-site değil münevver-site haline getirmemiz gerekiyor." dedi.



Kapıcıoğlu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selçuk Üniversitesi 44'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde, mesleki tecrübeleri ve YÖK'ün çalışmaları hakkında bilgi verdi.



YÖK'ün nitelikli bir nesil yetiştirme gayretiyle önemli çalışmalara imza attığını belirten Prof. Dr. Kapıcıoğlu, "Çalışmalarımızın hedefi, ülkenin geleceği olan genç nesillerin nitelikli, dünyayla rekabet edebilir ve rekabetin ötesinde dünyaya liderlik yapabilir konumda olmalarını temin etmektir. Bunun için bir planlama, koordinasyon ve denetleme kurumu olan Yükseköğretim Kurulunun yaptığı işler, aslında öğretim üyelerimizin ve üniversitelerimizin gayretleriyle ve birlikte yapılan çalışmalarla ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.



"Üniversitelerimizi, üniver-site değil münevver-site haline getirmemiz gerekiyor"



Kapıcıoğlu, Türkiye'nin akademide köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Değerli öğretim üyelerimizin yapacağı çalışmalarla nitelikli nesil yetiştirme gayretimize büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Üniversite-sanayi iş birliklerinin önemli olduğunu ve akademisyenlerin sanayinin içerisinde bulunarak bu süreci devam ettirmelerinin eylem içinde eğitim, uygulama içinde eğitimin önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu şekilde üniversitelerimizi, üniver-site değil münevver-site haline getirmemiz gerekiyor. Zaten bu gayretin içerisindeyiz ama ilim ve irfan dediğimiz şeyler aklın kalple yolculuğudur. Bu yolculuk talimle, terbiyeyle katedilir ve bu topyekun eğitimin konusudur."



Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ise eğitim hayatının önemli bir kısmının Konya'da geçtiğini anlattı.



Dünyada bugün çok büyük bir yarış olduğunu ifade eden Gönül, "Bu yarışın temeli artık başka sahalardan, başka mücadele alanlarından bilim ve teknolojiye geldi. Ben 15 sene valilik, 7 sene Sayıştay Başkanlığı, 9 sene de Savunma Bakanlığı yaptım. Savunma Bakanlığına başladığımda Türkiye, savunma cihazlarının neredeyse tamamını dışarıdan alıyordu. 'Yerli yapılacak' dedik ve üniversitelerimizin yetiştirdiği genç mühendisler bu inancımızı boşa çıkarmadı." ifadelerini kullandı.



Bugün Türkiye'nin kendi yerli ve milli savunma cihazlarını üretmeye başladığını dile getiren Vecdi Gönül, "Bugünkü insansız uçaklarımız dünyada Amerika ve İsrail ile yarışır durumdadır. Hocalarımız bunlar sizin eserleriniz, sizin öğrencileriniz yapıyor bunu." şeklinde konuştu.



Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de ülkenin en köklü yüksek öğretim kurumlarından biri olan Selçuk Üniversitesinin 44'üncü yılında hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.



Üniversitenin tarihçesine ve bugünkü durumuna ilişkin bilgi veren Şahin, şöyle konuştu:



"Üniversitemiz bugüne kadar 600 binden fazla öğrenci mezun etmiştir. Üniversitemiz halen 77 bin öğrencisiyle ülkemizin en kalabalık üniversitelerinden birisidir. Yapılan çeşitli uluslararası değerlendirmelerde de ülkemizdeki 206 üniversite içerisinde 16'ncı sırada, dünyada 28 bin üniversite içerisinde de ilk bin üniversite arasında yer almaktadır. Amacımız, üniversitemizi gerek ülkemizde, gerek dünyada saygın üniversiteler arasında daha üst sıralara taşımaktır. Bu hedefi gerçekleştirirken en büyük güvencemiz, akademisyenlerimizin özverili ve fedakarca yapacakları çalışmalardır."



Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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