Üniversitelerin gelişimi yazılımla desteklenecek

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, üniversitelerin, bölüm bazlı gelişimlerini izleme ve değerlendirmelerine imkan sağlayan yazılım geliştirildi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖKAK olarak mezun veren 160 üniversitenin dış değerlendirmesini tamamladıklarını ve yaptıkları dış değerlendirmeler sonucunda önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, sonuçların üniversitelerin iç kalite güvence sistemini kurmalarında desteğe ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Bu çerçevede, üniversitelerin iç değerlendirmelerini daha sağlıklı yapabilmeleri ve hedeflerine ne derecede ulaştıklarını görmeleri açısından bir yazılım geliştirdiklerini bildiren Elmas, "Bu yazılımı üniversitelere ücretsiz olarak veriyoruz. Bu yazılımla üniversiteler, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki güçlü ve gelişmeye açık yönlerini, amaçlarını, öğrenci ve mezunların durumu gibi birçok süreci takip edecek bir sistem kurabilecek." şeklinde konuştu.

Elmas, "Üniversitelerimiz, yazılımdaki değerlendirme başlıklarını, hedef ve stratejilerine göre istedikleri şekilde kullanabilecek. Yazılım esnek kullanım imkanı sunuyor. Üniversite, sistemini tamamen kendisi kuruyor. Bu yazılım sayesinde belirlediği ölçütler çerçevesinde, tüm programlarına ilişkin öz değerlendirme raporlarını alıyor." ifadelerini kullandı.

"Yazılım, akreditasyon sürecine olumlu katkı sağlayacak"

Üniversitelerin eğitim öğretim süreçlerinin kalitesinin belirlenmesinde, akreditasyonun önemine işaret eden Elmas, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 30 bine yakın programdan çok az sayıda program akreditasyona sahip. Bu yazılım, hem akreditasyon sürecine olumlu katkı sağlayacak hem de bölümün kalitesini, çıktılarını, çalışmalarını görme ve izleme imkanı sunacak. Bu bir mekanizma. Dolayısıyla bu mekanizmayı üniversitelerimiz kurduklarında, dünyadaki akranlarıyla, başka programlarla, başka değerlendirmelerle de kolayca kendilerini kıyaslayabilecekler. Böyle bir sistem kurulduğunda dünyadaki herhangi bir üniversite veya programla iş birliğinde mekanizmaları hazır olacak."

Elmas, bölümlerin yazılımdaki göstergelere göre değerlendirilmesinin gelişmeyi tetikleyici bir unsur olacağını ifade ederek, "Bir programda ne olup bittiğine, yazılımdaki göstergelere göre baktığınızda, bir kere bunun bilinmesi bile yüzde 20 civarında bir iyileşme sağlar. Rektörlük olarak bir programın nasıl tasarlandığına, uygulandığına, 'çıktılarından nasıl emin olunuyor, mezunları nasıl izleniyor' diye baktığınızda zaten kendiliğinden iyileşme oluyor. Bunlar iyileşme mekanizmaları için bir araç. Bu aracı bir kere kullandığınızda, ikincisinde, üçüncüsünde daha iyisini yapmak isteyeceksiniz." şeklinde konuştu.

"Yazılımı tüm üniversitelerimize 2 ay içinde vereceğiz"

Yazılımı tüm üniversitelere sunmadan önce pilot uygulama yaptıklarını vurgulayan Elmas, şu değerlendirmede bulundu:

"Geliştirdiğimiz yazılımın ön çalışmasını görmek amacıyla 15 üniversitede pilot uygulamaya başladık. Tüm üniversitelerimize 2 ay içinde bu yazılımı vereceğiz. Daha sonra üniversiteler, belirledikleri hedeflere ne ölçüde ulaştığını kendileri görecek. YÖKAK olarak bizim işimiz bundan sonra başlıyor. Bizim işimiz gelişmeye katkıda bulunmak. Amacımız kurumların, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, yönetim gibi alanlardaki düzeylerini tespit etmek. Daha sonra bu alanlarda nasıl daha ileri gidebilecekleri konusunda onlara tavsiyede bulunmak ve destek olmak."