Üniversitelerin Kalite Öğrenci Toplulukları, YÖKAK Zirvesi'nde bir araya gelecek - Son Dakika
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Üniversitelerin Kalite Öğrenci Toplulukları, YÖKAK Zirvesi'nde bir araya gelecek

15.04.2022 14:31
Üniversitelerin Kalite Öğrenci Toplulukları, YÖKAK Zirvesi'nde bir araya gelecek

Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK) düzenlenecek Kalite Öğrenci Toplulukları Zirvesi, 3-5 Haziran'da Ege Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.

Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK) düzenlenecek Kalite Öğrenci Toplulukları Zirvesi, 3-5 Haziran'da Ege Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.

YÖKAK açıklamasına göre, ilk kez düzenlenecek zirvenin teması, "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemine İlişkin Öğrenci Farkındalığı" olarak belirlendi.

YÖKAK Öğrenci Komisyonu koordinatörlüğünde yüz yüze düzenlenecek zirvede, yükseköğretim öğrencilerinin kalite güvencesi süreçlerine nitelikli katılımı, kalite öğrenci toplulukları arasındaki etkileşimin artırılması ve toplulukların iş birliği yapmalarına olanak sağlanması amaçlanıyor.

Zirvede, ayrıca öğrenci topluluklarının yapacağı çalışmalarla üniversitelerin iç kalite güvencesi sistemlerinin gelişimine katkı sunulması da hedefleniyor.

Üç gün sürecek etkinlikte, Türkiye'deki 55 yükseköğretim kurumundaki kalite öğrenci topluluklarının temsilcisi olan 200 kişi yer alacak.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın açış konuşmaları ile başlayacak etkinlikte, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün "Küresel Dönüşüm Kavşağında Türkiye İçin Gelecek Perspektifi", Araştıran Okul Değerlendirme ve Akreditasyon Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Mustafa Yavuz ise "Yükseköğretimde Yaratıcılık ve Yenilikçilik" başlıklı birer konuşma yapacak.

Zirvede YÖKAK Öğrenci Komisyonunca "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı", Ege Üniversitesince "Akredite Bir Üniversitenin Kalitede Öğrenci Katılımına Bakışı" ve "Akredite Bir Üniversitede Öğrenci Olmak: Avantajlar ve Fırsatlar" başlıklı panel oturumları da düzenlenecek.

Öğrenci topluluklarının çalışmaları ödüllendirilecek

Zirvede, yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvencesi sisteminin önemli bir paydaşı olan ve gönüllülük esaslı faaliyet gösteren kalite öğrenci topluluklarının çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla bir plaket töreni de yapılacak.

YÖKAK Öğrenci Komisyonu ile iş birliği içinde çalışmalarını yürüten topluluk üyesi öğrenciler, zirvede faaliyetlerini içeren birer sunum yapacak ve etkileşimli akran öğrenme etkinliklerine katılacak.

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Kaynak: AA

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