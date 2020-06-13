Üniversitelerin öğrenci konseyi yönetmeliği değişti - Son Dakika

Yükseköğretim kurumlarında öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar rektörlükçe belirlenecek takvime göre ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı isimdeki yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğe göre, bir yükseköğretim kurumunda öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar rektörlükçe belirlenecek takvime göre ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olacak.

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce fakülte, yüksekokul, konservatuar ya da meslek yüksekokulunun dekanlık veya müdürlüğüne adaylıklarını yazılı olarak bildirilecek.

Öğrenci temsilci adaylarında; ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması, siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması, uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması, seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması, terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması şartları aranacak.

Ulusal Öğrenci Konseyi, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyleri başkanlarından oluşacak. Ulusal Öğrenci Konseyi Toplantısı, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği tarih ve program esas alınarak başkanın temsilcisi olduğu yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek.

Ulusal Öğrenci Konseyi, her yıl bir kez toplanacak. Ulusal Öğrenci Konseyinin gündemi, Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az 15 gün önce üyelere duyurulmak üzere yazıyla ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüklerine bildirilecek.

Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, Yükseköğretim Genel Kurulunun öğrencilerle ilgili konuların görüşüldüğü toplantılarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanının daveti üzerine katılacak.