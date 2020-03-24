Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri çalışanlarına ek ödeme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri çalışanlarına ek ödeme - Son Dakika

Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri çalışanlarına ek ödeme

6 saat önce

Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla 3 ay...

Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri çalışanlarına ek ödeme, System.String[]

Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla 3 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle, üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, yer ve personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı ilgili kanunla belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:04 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Twitter'da matematik sorusu sorulan belediye, 'sen yeter ki evde kal kardeşim' diyerek sorunun cevabını paylaştı
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi         
15:08
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?         
12:44
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 02:32:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri çalışanlarına ek ödeme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]