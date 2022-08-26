Öğrenci Nüfusunun Yoğun Olduğu İllerdeki M2 Fiyatları Kayıt Öncesi Döneme Göre 2 Katına Çıktı - Son Dakika
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Öğrenci Nüfusunun Yoğun Olduğu İllerdeki M2 Fiyatları Kayıt Öncesi Döneme Göre 2 Katına Çıktı

26.08.2022 11:31
Öğrenci Nüfusunun Yoğun Olduğu İllerdeki M2 Fiyatları Kayıt Öncesi Döneme Göre 2 Katına Çıktı

Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim yılına başlamasına sayılı günler kaldı. Emlak platformu hepsiemlak'ın tespitlerine göre, öğrencilerin en yoğun olduğu illerde konutların metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla artış gösterdi. Metrekare fiyatları İstanbul'da 97, İzmir'de 61, Eskişehir'de 42, Ankara'da 40 ve Erzurum'da 18 TL oldu.

Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim yılına başlamasına sayılı günler kaldı. Emlak platformu hepsiemlak'ın tespitlerine göre, öğrencilerin en yoğun olduğu illerde konutların metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla artış gösterdi. Metrekare fiyatları İstanbul'da 97, İzmir'de 61, Eskişehir'de 42, Ankara'da 40 ve Erzurum'da 18 TL oldu.

Öğrencilerin kiralık konut arayışıyla beraber illerdeki kiralık konut fiyatlarında dönemsel artış gözleniyor. Emlak platformu hepsiemlak, üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirlerin fiyat değişimini inceledi. Hepsiemlak'ın değerlendirmeleri şöyle:

"EN YÜKSEK METREKARE FİYATI İSTANBUL'DA: Kiralık konutlarda birinci sırada yer alan şehir 97 TL ile İstanbul oldu. İzmir 61 TL ve Eskişehir 42 TL ile sıranın devamında yer aldı. Ankara 40 TL ile dördüncü sırada yer alırken, Erzurum ise 18 TL metrekare fiyatla beşinci sırada.

GEÇEN YILA GÖRE FİYATLAR 2 KATINA ÇIKTI: Öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu illerdeki metrekare fiyatları kayıt öncesi dönemle karşılaştırıldığında İstanbul, Eskişehir ve Ankara'nın birim fiyatlarında artış, İzmir ve Erzurum'da ise birim fiyatının bir miktar gerilediği gözlendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise metrekare birim fiyatları 2 kattan fazla artış gösterdi. Buna göre, geçen yıl kiralık evlerin m2 fiyatları İstanbul'da 40 TL, Eskişehir'de 14 TL, Ankara'da 15 TL idi. İstanbul'da metrekare fiyatı temmuzda 95, ağustosta 97 TL'ye çıktı. Eskişehir'de ise temmuzda 40, ağustosta 42 TL'ye yükseldi. Ankara'da da temmuz ayında 38 TL'ye çıkan konut metrekare fiyatı ağustosta 40 TL'ye çıktı. İzmir'de ise temmuzda 62 TL olarak hesaplanan metrekare fiyatı kayıt öncesi 61 TL'ye çekildi. Erzurum'da da 21 TL'ye kadar çıkan metrekare fiyatı kayıt öncesinde 18 TL olduğu gözlendi."

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Kaynak: ANKA

Eskişehir, İstanbul, İzmir, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Öğrenci Nüfusunun Yoğun Olduğu İllerdeki M2 Fiyatları Kayıt Öncesi Döneme Göre 2 Katına Çıktı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Öğrenci Nüfusunun Yoğun Olduğu İllerdeki M2 Fiyatları Kayıt Öncesi Döneme Göre 2 Katına Çıktı - Son Dakika
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