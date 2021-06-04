Üye Girişi
Üniversiteli 1,900 genç "AB-Türkiye İklim Elçisi" olacak - Son Dakika

Üniversiteli 1,900 genç "AB-Türkiye İklim Elçisi" olacak

04.06.2021 12:48
Üniversiteli 1,900 genç

AB Bilgi Merkezleri Ağı, "Geç Olmadan" adlı kampanya ile 19 ilde 1,900 üniversiteli genci "AB-Türkiye İklim Elçisi" olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

AB Bilgi Merkezleri Ağı, "Geç Olmadan" adlı kampanya ile 19 ilde 1,900 üniversiteli genci "AB-Türkiye İklim Elçisi" olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Tamamı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje sayesinde Türkiye'nin 19 ilinde yüzlerce genç bilim yolunda, gezegenin ve insanlığın geleceği için harekete geçiyor.

AB Bilgi Merkezleri Ağı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler, 2030 Küresel Kalkınma Hedefleri ile iklim değişimiyle mücadelede acil eylem planlarını devreye alarak sürdürülebilir uygulama ve politikalarla doğal kaynakların korunması, üretim ve tüketimin kontrolünü sağlama çağrısında bulunuyor" denildi ve eklendi: "Bu amaçla acil eylem planları dünyanın dört bir yanında hayata geçiriliyor. İklim değişikliği; dağları, denizleri, buzulları, tarım alanlarını, gezegenin ve insanların geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. "Bilim insanları, son 5 yılda yayımlanan raporların hemen hepsinde "mavi gezegen"in yarım asırdır büyük tehlike altında olduğunu söylüyor. En kötü senaryoya göre, karbon emisyon süreci bu hızla devam ederse 2100 yılına kadar buzulların yüzde 80'e yakını kaybolacak."Buna göre, Haziran ayında başlayacak kampanya kapsamında her ilde düzenlenecek Geç Olmadan programı için başvuru açılacak. Programa başvuruların açıldığı ilin üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören her genç başvurabilecek.Program, iklim krizini önlemek ve yönetmek konusunda geliştirilecek yeni teknolojiler ve çözümler hakkında gençleri bilinçlendirmeyi, bu alanda doğacak yeni uzmanlık alanları açısından onları geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Öğrenciler, Geç Olmadan programları sonunda daha iyi bir gelecek için yaratıcı ve yenilikçi üretimler yapmaya teşvik edilecek.Türkiye'nin 19 ilinde düzenlenecek "Geç Olmadan" projesi kapsamında her ilde 2 ay süren eğitim programları hayata geçirilecek. Samsun ve Ankara'da start alan proje kapsamında Şanlıurfa, Eskişehir, Edirne, Konya, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Antalya, Van, Denizli, Sivas, Mersin, Gaziantep, Trabzon ve Kayseri illerinden yapılan başvurular arasından seçilecek 100'er genç, "İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik" hakkında ve "Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri" konusunda özel tasarlanmış iki farklı eğitim alacak olan öğrenciler, aynı zamanda sanatçılar tarafından verilecek "Yaratıcı Düşünce" atölyelerine katılacaklar.Bu programa katılan gençlerin iklim değişimi ile mücadelede kullanılacak yeni teknolojileri üreterek, bu alandaki fırsatlar ile ilgili farkındalık kazanarak; gelecekte bu alanda kariyer sahibi olan öncü isimlerden biri olmalarını özendirmek hedefleniyor.Her program sonunda ilgili ilde oluşturulacak jüri gençlerin projelerini değerlendirecek, yaratıcı içerik ve projeleri ödüllendirecek. Programdan mezun olan gençlerle oluşturulacak topluluğun, kampanya boyunca etkileşim içinde olması ve çeşitli aktivitelerle kampanyanın etkisini arttırması hedefleniyor.Başvuru sürecinden yaratıcı üretim aşamasına dek gençlerin öznesi olacağı eğitim programı, katılımcıları sadece bilgi ve farkındalık sahibi değil özgüvenli, aksiyoner ve çevresindekilere ilham veren birer elçi olarak yetiştirmeyi hedefliyor. (Fotoğraflı)


Üniversiteli 1,900 genç AB-Türkiye İklim Elçisi olacak
Üniversiteli 1,900 genç AB-Türkiye İklim Elçisi olacak

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Üniversiteli 1,900 genç 'AB-Türkiye İklim Elçisi' olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra

Son Dakika Haberleri
13:42 Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
12:30 Ümit Özat'ın paylaşımı Benitez iddialarını güclendirdi
12:10 Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Dava sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Dava sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler         
13:36
Şike kumpası davasında 4 isme tarihi ceza! Karar sonrası Ali Koç'tan zehir zemberek sözler Şike kumpası davasında 4 isme tarihi ceza! Karar sonrası Ali Koç'tan zehir zemberek sözler         
12:49
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı         
12:31
Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor         
12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden "Üçüncü doza ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt         
11:51
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 13:50:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteli 1,900 genç "AB-Türkiye İklim Elçisi" olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement