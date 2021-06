Üniversiteli 1,900 genç "AB-Türkiye İklim Elçisi" olacak

AB Bilgi Merkezleri Ağı, "Geç Olmadan" adlı kampanya ile 19 ilde 1,900 üniversiteli genci "AB-Türkiye İklim Elçisi" olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Tamamı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje sayesinde Türkiye'nin 19 ilinde yüzlerce genç bilim yolunda, gezegenin ve insanlığın geleceği için harekete geçiyor.

AB Bilgi Merkezleri Ağı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler, 2030 Küresel Kalkınma Hedefleri ile iklim değişimiyle mücadelede acil eylem planlarını devreye alarak sürdürülebilir uygulama ve politikalarla doğal kaynakların korunması, üretim ve tüketimin kontrolünü sağlama çağrısında bulunuyor" denildi ve eklendi: "Bu amaçla acil eylem planları dünyanın dört bir yanında hayata geçiriliyor. İklim değişikliği; dağları, denizleri, buzulları, tarım alanlarını, gezegenin ve insanların geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. "Bilim insanları, son 5 yılda yayımlanan raporların hemen hepsinde "mavi gezegen"in yarım asırdır büyük tehlike altında olduğunu söylüyor. En kötü senaryoya göre, karbon emisyon süreci bu hızla devam ederse 2100 yılına kadar buzulların yüzde 80'e yakını kaybolacak."Buna göre, Haziran ayında başlayacak kampanya kapsamında her ilde düzenlenecek Geç Olmadan programı için başvuru açılacak. Programa başvuruların açıldığı ilin üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören her genç başvurabilecek.Program, iklim krizini önlemek ve yönetmek konusunda geliştirilecek yeni teknolojiler ve çözümler hakkında gençleri bilinçlendirmeyi, bu alanda doğacak yeni uzmanlık alanları açısından onları geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Öğrenciler, Geç Olmadan programları sonunda daha iyi bir gelecek için yaratıcı ve yenilikçi üretimler yapmaya teşvik edilecek.Türkiye'nin 19 ilinde düzenlenecek "Geç Olmadan" projesi kapsamında her ilde 2 ay süren eğitim programları hayata geçirilecek. Samsun ve Ankara'da start alan proje kapsamında Şanlıurfa, Eskişehir, Edirne, Konya, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Antalya, Van, Denizli, Sivas, Mersin, Gaziantep, Trabzon ve Kayseri illerinden yapılan başvurular arasından seçilecek 100'er genç, "İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik" hakkında ve "Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri" konusunda özel tasarlanmış iki farklı eğitim alacak olan öğrenciler, aynı zamanda sanatçılar tarafından verilecek "Yaratıcı Düşünce" atölyelerine katılacaklar.Bu programa katılan gençlerin iklim değişimi ile mücadelede kullanılacak yeni teknolojileri üreterek, bu alandaki fırsatlar ile ilgili farkındalık kazanarak; gelecekte bu alanda kariyer sahibi olan öncü isimlerden biri olmalarını özendirmek hedefleniyor.Her program sonunda ilgili ilde oluşturulacak jüri gençlerin projelerini değerlendirecek, yaratıcı içerik ve projeleri ödüllendirecek. Programdan mezun olan gençlerle oluşturulacak topluluğun, kampanya boyunca etkileşim içinde olması ve çeşitli aktivitelerle kampanyanın etkisini arttırması hedefleniyor.Başvuru sürecinden yaratıcı üretim aşamasına dek gençlerin öznesi olacağı eğitim programı, katılımcıları sadece bilgi ve farkındalık sahibi değil özgüvenli, aksiyoner ve çevresindekilere ilham veren birer elçi olarak yetiştirmeyi hedefliyor. (Fotoğraflı)