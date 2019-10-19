Son Dakika Haberleri: Üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada (2)
Son Dakika Güncel Üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada (2)

Üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada (2)

1 saat önce

TUTUKLANDINiğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarpıp ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Ömer Gündüz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği...

Üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Niğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarpıp ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Ömer Gündüz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Ali KADI/NİĞDE,


Fatma Gül, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:13 Kaynak: DHA
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