Üniversiteli 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Üniversiteli 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

14.05.2022 14:47
Üniversiteli 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Erzurum'da üç gün önce otomobiliyle çarptığı iki üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Erzurum'da üç gün önce otomobiliyle çarptığı iki üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Kaza, 11 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Nezahat Tanas (22) ve Zeynep Bağrıyanık (24), 15 gün sonra gerçekleştirilecek mezuniyet töreni için Çat yolu üzerinde bir restoranla görüşmeye gitti. Restoran çıkışı iki arkadaşa karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan üniversite öğrencilerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. 15 gün sonra mezuniyet törenleri olduğu belirtilen Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık, ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanas kaza sonrası hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Bağrıyanık da kazadan bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Osman K., dün denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. Karara savcılığın itiraz etmesi üzerine yeniden gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

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Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Erzurum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı - Son Dakika


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