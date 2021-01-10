Son dakika gündem: Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş (2)

Son dakika gündem: Üniversiteli Aleyna\'yı eski sevgilisi öldürmüş (2)
Son Güncelleme: 10.01.2021 15:21

Gelen son dakika haberlerine göre Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş (2)MEMLEKETİ MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİDenizli'nin Pamukkale ilçesinde eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından...

Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş (2)

MEMLEKETİ MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin  Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi memleketi Manisa'ya getirildi.Yurtkölesi için, bugün öğlen Şehzadeler ilçesi Sedat Altıntaş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, iki çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan baba Mehmet Yurtkölesi ve anne Zekiye Yurtkölesi gözyaşlarını tutamadı. Yurtkölesi'nin yakınları, tabutu başında uzun süre ağladı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Yurtkölesi, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş (2) - Son Dakika
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