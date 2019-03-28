Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Arda'nın Cesedi Hastane Morguna Kaldırıldı

Üniversiteli Arda'nın Cesedi Hastane Morguna Kaldırıldı

1 saat önce

Üniversiteli Arda'nın cesedi hastane morguna kaldırıldıİSTANBUL - Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cesedi Belgrad Ormanı'nda bulunduğu noktada yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üniversiteli Arda'nın Cesedi Hastane Morguna Kaldırıldı, System.String[]
Üniversiteli Arda'nın cesedi hastane morguna kaldırıldı

İSTANBUL - Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cesedi Belgrad Ormanı'nda bulunduğu noktada yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İstanbul'da 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları bu akşam sonuç verdi. AKUT ve AFAD tarafından yürütülen arama çalışmalarının sonunda üniversite öğrencisi Duman'ın cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu. Savcı Burak Çerkez'in ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Duman'ın cesedi ambulansa taşındı. Üniversiteli gencin cesedinin Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:58 Kaynak: İHA

Sarıyer, Belgrad Ormanları, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Kayıp Üniversite Öğrencisi Arda, Belgrad Ormanı'nda Aranıyor Kazak Üniversite Öğrencisi, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 01:12:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Arda'nın Cesedi Hastane Morguna Kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]