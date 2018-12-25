Üniversiteli Aslıhan'ın Kaza Anı Kameralara Yansıdı
1 saat önce
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın ölümüne neden olan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Antalya
'da Akdeniz Üniversitesi
öğrencisi Aslıhan Kocapınar
'ın ölümüne neden olan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'a, 14 Kasım akşamı okul çıkışı üniversitenin kuzey çıkış kapısı Hürriyet
Caddesi'nde trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmek isterken C.D'nin kullandığı otomobil çarptı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kocapınar'ın 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti ve ailesi tarafından organlar bağışlandı.
Aslıhan Kocapınar'ın ölümüne neden olan kazanın şehir polis kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aslıhan'ın hayatına mal olan kazanın 8 saniyede meydana geldiği belirlendi. Kazanın ardından sürücü tutuklandı.
Görüntülerde Aslıhan ve arkadaşlarının duba sıralı olan yolun ortasına geldiği, geçiş esnasında otomobilin çarptığı ve genç kızın havaya fırladığı görüldü. Aslıhan Kocapınar'ın yardımına arkadaşlarının koştuğu anbean kaydedildi.
Öte yandan kazanın ardından Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi üzerine üst geçit yapılması için eylemler yapmıştı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:01 Kaynak: İHA
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