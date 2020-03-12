Üniversiteli Aslıhan'ın öldüğü trafik kazası sanığına 5 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli Aslıhan'ın öldüğü trafik kazası sanığına 5 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Üniversiteli Aslıhan'ın öldüğü trafik kazası sanığına 5 yıl 4 ay hapis cezası

6 saat önce

Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü, 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Üniversiteli Aslıhan'ın öldüğü trafik kazası sanığına 5 yıl 4 ay hapis cezası, System.String[]

Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü, 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Celal D, hayatını kaybeden genç kızın annesi Ayşe ve babası Okan Kocapınar ile taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Celal D, otomobiliyle ilerlerken aralarında Aslıhan Kocapınar'ın da bulunduğu yayaların ışık ihlali yaptığını öne sürdü.

Gruptan bir kişinin yaya geçidinden geçişini tamamladığını, diğerlerinin ise kırmızı ışık yandığı için duracaklarını sandığını iddia eden sanık, "Yoluma devem ettiğim sırada birisine çarptığımı fark ettim. Aslıhan'ın yola girdiğini görmedim. Suçsuzum beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme, sanık Celal D'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 17 Kasım 2018'de üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada Celal D'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları, ailesi tarafından kızlarının vasiyeti üzerine bağışlanmıştı.

Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kocapınar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı Sevgilisini bıçaklayan sanık: "Önce o kendini sonra ben de kendimi bıçakladım" Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti

Son Dakika Haberleri
20:52 Balıkesir'i sineksiz bir yaz bekliyor
20:52 Zeytinburnu'nda silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
20:51 SPOR Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları
20:50 AKUT'tan mağaradan keçi kurtarma operasyonu
20:46 GAÜN'ün Suriye'deki yüksekokul ve fakülteleri 3 hafta süreyle tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:53:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteli Aslıhan'ın öldüğü trafik kazası sanığına 5 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]