Üniversiteli Aslıhan'ın ölümüne neden olan kaza anı kameralara yansıdı

Üniversiteli Aslıhan'ın ölümüne neden olan kaza anı kameralara yansıdıANTALYA - Antalya 'da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar 'ın ölümüne neden olan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar, 14 Kasım akşamı okul çıkışı üniversitenin kuzey çıkış kapısı Hürriyet Caddesi'nde trafik ışıklarının bulunduğu noktadan karşıdan karşıya geçmek istedi. Genç kıza C.D'nin kullandığı otomobil çarptı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kocapınar'ın 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti ve ailesi tarafından organlar bağışlanmıştı.Aslıhan Kocapınar'ın ölümüne neden olan kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Aslıhan'ın hayatına mal olan kazanın 8 saniyede meydana geldiği belirlendi. Sürücü tutuklandı.Görüntülerde Aslıhan ve arkadaşlarının duba sıralı olan yolun ortasına geldiği geçiş esnasında otomobilin çarptığı ve genç kızın havaya fırladığı görüldü. Aslıhan Kocapınar'un yardımına arkadaşlarının koştuğu an be an kaydedildi.Öte yandan kazanın ardından Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi üzerine üst geçit yapılması için eylemler yapmıştı.