Üniversiteli Ayçin, 7'nci Katından Düşerek Öldü
17 dakika önce
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ayçin Işık, lüks bir sitedeki apartmanın 7'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ayçin Işık, lüks bir sitedeki apartmanın 7'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'ndaki lüks bir sitede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Ayçin Işık, ev arkadaşı Burçin A. ile sohbet etti. Daha sonra balkona çıkan Işık, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden beton zemine düştü. Gürültü üzerine sitenin arka bahçesine giden güvenlik görevlileri, genç kızı yerde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Işık'ın balkondan düştüğünü gören arkadaşı Burçin A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İzmirli olduğu öğrenilen Işık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp
kurumuna kaldırıldı.
- Denizli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:16 Kaynak: DHA
Denizli'de Üniversite Öğrencisi 7'nci Kattan Düşerek Öldü
Türk Bayrağını Yaktığı Söylenen AK Parti'li Belediye Başkan Adayı, MHP'ye Sert Çıktı
Bir Şüpheli, "Canlı Bombayım Kendimi Patlatacağım" Diye Kendini İhbar Etti
Cani Baba "Beni Dolandırdı" Deyip Kızını Defalarca Bıçakladı