Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Ayçin, 7'nci Katından Düşerek Öldü

Üniversiteli Ayçin, 7'nci Katından Düşerek Öldü

1 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ayçin Işık, lüks bir sitedeki apartmanın 7'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Ayçin, 7'nci Katından Düşerek Öldü, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ayçin Işık, lüks bir sitedeki apartmanın 7'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'ndaki lüks bir sitede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Gastronomi  ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Ayçin Işık, ev  arkadaşı Burçin A. ile sohbet etti. Daha sonra balkona çıkan Işık, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden beton zemine düştü. Gürültü üzerine sitenin arka bahçesine giden güvenlik görevlileri, genç kızı yerde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Işık'ın balkondan düştüğünü gören arkadaşı Burçin A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  İzmirli olduğu öğrenilen Işık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:11 Kaynak: DHA

Pamukkale Üniversitesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de Üniversite Öğrencisi 7'nci Kattan Düşerek Öldü Son Dakika! Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Azaldı

HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor Son Dakika! CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:19:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Ayçin, 7'nci Katından Düşerek Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]