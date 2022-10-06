Üniversiteli Aydan'a sokak ortasında eski sevgili şiddeti

ANKARA'da üniversite öğrencisi Aydan D. (24), uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı M.E.G. (24) tarafından sokak ortasında darbedildi. Burnu kırılan ve şikayetçi olan Aydan D. "Son gece dahi 'bu işin sonunda seni öldüreceğim haberin olsun' dedi. Ölümle tehdit eden bir insan var karşımda. Ben bunun bir an önce son bulmasını istiyorum; çünkü bu panikle yaşamak istemiyorum" dedi.

Özel üniversitede iç mimarlık okuyan Aydan D., yaklaşık 1,5 yıl birlikte olduktan sonra şubat ayında kendisini darbettiğini iddia ettiği aynı üniversitede makine mühendisliği öğrencisi M.E.G.'den ayrılıp, uzaklaştırma kararı aldı. Mustafa Emir G., uzaklaştırma kararına rağmen 7 Mayıs'ta Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde Aydan D.'nin önünü kesip, ikinci kez darbetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda M.E.G.'nin burnuna kafa attığı Aydan D., yere düştü ve baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kendine gelen Aydan D., aracına binip, hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.E.G., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.