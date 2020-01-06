Üniversiteli ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü - Son Dakika

Üniversiteli ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü

6 saat önce

Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, jandarmadaki işlemlerinin...

Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversiteli ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok beğendiği yerli otomobil modelini açıkladı
Şahan Gökbakar, maddi sıkıntılardan dolayı intihar eden Sibel Ünli'nin ölümüne isyan etti 'Sadece 1 liram kaldı' paylaşımı yapan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ağabeyi konuştu Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 24 saattir haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
01:14 Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
01:12 Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
01:10 Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti - Son Dakika
01:08 Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü - Son Dakika
01:07 Karabük'te eğitime kar engeli (2) - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 01:22:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteli ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]