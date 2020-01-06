Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (3) - Son Dakika

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Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (3)
7 saat önce
TUTUKLANDIZonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:44 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Açıkgöz, 'birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.
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