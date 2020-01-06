Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (3) - Son Dakika

Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (3)

7 saat önce

TUTUKLANDIZonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (3), System.String[]

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Açıkgöz, 'birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:44 Kaynak: DHA
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