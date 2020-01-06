Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (3) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Açıkgöz, 'birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.