Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede - Son Dakika

Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede

6 saat önce

Zonguldak'ta 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazadaki aracın sürücüsü Hasan A. adliyeye sevk edildi.

Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede, System.String[]

Zonguldak'ta 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazadaki aracın sürücüsü Hasan A. adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hasan A. (24), idaresindeki 67 AC 719 plakalı aracıyla Gaca Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. 40 metreden uçan otomobilde sürücü Hasan A., Oğuzhan D. ve Emre Y. yaralandı, 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından tedavi altına alınan sürücü Hasan A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hasan A., jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sürücünün adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çivi kullanılmadan yapılan ahşap cami zamana meydan okuyor
Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti 13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı

Son Dakika Haberleri
22:36 Tarsus'ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü - Son Dakika Haber
22:31 93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler - Son Dakika Haber
22:28 "Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı - Son Dakika Haber
22:19 Çirkin Kadın Yoktur Yanlış Yerden Bakılmış Kadın Vardır Dedirten 25 Fotoğraf - Son Dakika Haber
22:15 #MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı - Son Dakika Haber
22:12 Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika Haber
21:03 Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 22:47:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]