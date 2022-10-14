Son dakika haberi... ÜNİVERSİTELİ BARBAROS, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... ÜNİVERSİTELİ BARBAROS, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

14.10.2022 21:27

Son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde öğretmen Tolgahan K.'nın (30), kullandığı otomobille, üniversite öğrencisi Enes Yılmaz'ın (24) kullandığı motosiklet çarpıştı.

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde öğretmen Tolgahan K.'nın (30), kullandığı otomobille, üniversite öğrencisi Enes Yılmaz'ın (24) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosikletteki yolcu konumundaki üniversite öğrencilerinden Barbaros Ali Alçın(19) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken; sürücü arkadaşı Yılmaz ise yaralandı.

Kaza, Mahmudiye- Çifteler karayolu İsmetpaşa Kavşağı'nda meydana geldi. Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Enes Yılmaz, okul çıkışı kullandığı 06 CVS 053 motosiklete okul arkadaşı Barbaros Ali Alçın da alarak ilçe merkezine doğru yola çıktı. Üniversite öğrencileri İsmetpaşa Kaşağı'na geldiğinde, Çifteler ilçesinde rehberlik öğretmeni olan Tolgahan K. idaresindeki 01 FDA 37 otomobille çarpıştı. Kazada üniversite öğrencileri Barbaros Ali Alçın ve Enes Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Enes Yılmaz ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Barbaros Ali Alçın ise Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Alçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Tolgahan K., polis ekiplerince ifadesi için Mahmudiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Enes Yılmaz, Mahmudiye, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ÜNİVERSİTELİ BARBAROS, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ÜNİVERSİTELİ BARBAROS, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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