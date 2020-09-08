Üniversiteli Begüm'ün öldüğü kazada sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası verildi, Begüm'ün ailesi cezayı... - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Begüm Kartal 'ın (19) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin görülen davada tutuklu sanık Fatih Sezer 'e "Taksirle bir kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından konuşan anne Melek Kartal "Benim kızım 19 yaşındaydı. 19 yıl bile vermediler" dedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) ile bağlanırken, olayda hayatını kaybeden Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal ile babası Haluk Kartal'ın da aralarında bulunduğu müştekiler katıldı. Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

ÇOK PİŞMANIM

Son sözünü söyleyen tutuklu sanık Fatih Sezer "Ben kesinlikle bilerek ve isteyerek zarar vermedim. Benim aracım başka bir araca çarptı, bu kaza oldu. Çok pişmanım. Ben böyle bir kazaya karışmak istemezdim" dedi.

CEZADA ARTIRIM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Fatih Sezer'e önce "Taksirle bir kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın alkollü araç kullanması nedeniyle sanığın eylemini bilinçli taksirle işlemesi ve sanığın neticeyi öngörebilme durumunun boyutuna kanaat getirerek cezada artırım uyguladı. Sanığın cezası 12 yıla çıkarıldı. Mahkeme olayın vehameti, oluş şekli ve meydana gelen zararı gözeterek sanığın cezasında takdiri indirim uygulanmadı.

Ayrıca heyet, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 3 ay hapisle sürücü belgesinin 3 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi.

BU KARARIN ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Begüm Kartal'ın babası Haluk Kartal, şunları söyledi:

"İnsanın yaşama hakkından daha kıymetli bir şey var mı? Herhalde yoktur. Alkol alacaksın, yasal sınırın 3 katında olacak. Üzerine olay yerini bırakıp, kaçıp gideceksin. Bir gencin hayallerini, umutlarını, yaşam hakkını her şeyi elinden alacaksın. Sonuçta çıkan karar sizce adil oldu mu? Ben bu kararın adil olduğunu düşünmüyorum. Gençlere nasıl bir ortam bırakacağız? Güvenilir bir ortam mı? Adil bir ortam mı bırakacağız? Bunları bırakamadıktan sonra bu gençler neyi inşa edecekler? Çok fazla söylenecek bir şey yok. Biz adalet arayışımıza hukuki süreçte devam edeceğiz. Çıkan kararı halkın takdirine bırakıyoruz. Organ bağışı ile ilgili bir farkındalık yaratmak istedik, umarım olmuştur. Bizim bütün mücadelemiz gençlerle ilgiliydi. Gençler umutlarını kaybetmesinler." şeklinde konuştu.

KIZIM 19 YAŞINDAYDI 19 YIL BİLE VERMEDİLER

Anne Melek Kartal ise "İnsanların vicdanında adaletli bir karar oldu mu? Benim kızım 19 yaşındaydı. 19 yıl bile vermediler. Verilir, verilmez ben hakimlerimize, savcılarımıza bir şey demiyorum. Ben hukuk bilmiyorum ama bu sistemin değişmesi lazım. Bu şekilde bir insan hayatı, gencecik bir kızın hayatı yaşı ne olursa olsun, 12 yıl olmamalı. Bu sistemin değişmesi lazım. 19 yaşındaki bir kızın hayatı bu kadar ucuz olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece'de 21 Temmuz'da meydana gelen olay şöyle oldu: Beşyol Metrobüs üst geçidinin bulunduğu noktada saat 23: 20'de trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında birden fazla kişi yaralandı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Begüm Kartal ise hayatını kaybetti.

İddianamede Begüm Kartal'ın vefat ettiği, diğer yaralıların bir kısmında kemik kırığı olduğu bu nedenle basit tıbbi müdahale ile tedavilerinin geçer nitelikte olmadığı, bir kısmını ise basit tıbbi müdahale ile geçer şekilde yaralandığı belirtildi. Şüpheli Fatih Sezer'in olay günü seyir halindeyken Beşyol Mevkii'nde yan yola saptığı, önce burada bir araca çarptığı, çarpmanın şiddeti ile bu aracın kaldırıma ve yolun kenarındaki korkuluklara çaptığı belirtildi. Çarpmanın etkisi ile geldiği yöne dönen şüphelinin aracıyla geri geri giderek durakta bekleyenlere ve yolda yaya olarak yürüyenlere çarptığı anlatılan iddianamede, kaza anında şüphelinin 1,42 promil alkollü olduğu bu nedenle eylemin bilinçli taksir ile gerçekleştiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

İddianamede şüpheli Fatih Sezer'in "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

- İstanbul