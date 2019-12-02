ÜNİVERSİTELİ BEGÜM'ÜN ÖLDÜĞÜ

Tutuklu sanık olay yerinde kazayı anlattı.

Sanık, makas atarak ilerleyen bir aracın kendisini sıkıştırmasıyla durağa girdiğini söyledi.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL, - KÜÇÜKÇEKMECE'de üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın otobüs durağında beklerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazayla ilgili keşif yapıldı. Tutuklu sanık Fatih Sezer, makas atarak ilerleyen aracın kazaya neden olduğunu öne sürdü.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Begüm Kartal (19), 21 Temmuz akşamı bir sosyal sorumluluk projesi için arkadaşlarıyla buluştuktan sonra eve dönüyordu. Begüm Kartal, Beşyol D-100 yanyolda bulunan durakta otobüs beklediği sırada Fatih Sezer'in kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Begüm Kartal'la ilgili görülen davada Bakırköy Adliyesi 'ndeki 20. Ağır Ceza Mahkemesi keşif yapılmasına karar verdi. Bu sabah saatlerinde olay yerinde keşif yapıldı. Beşyol D-100 Avcılar istikameti yanyolda bulunan otobüs durağına polis, jandarma, bilirkişi ve Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan bir heyet geldi.

HEYET SORDU SANIK CEVAPLADI

Fatih Sezer (29) de tutuklu olarak yargılandığı davada cezaevi aracıyla kaza yerine getirildi. Güvenlik gerekçesiyle Sezer'in bir kolu jandarma görevlisine kelepçelendi. Sezer daha sonra kaza bölgesinde yaşananları keşif heyetine detaylarıyla anlattı ve heyetin sorularına cevap verdi. Fatih Sezer, makas atarak geldiğini öne sürdüğü bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü. Sezer, daha sonra otobüs durağına girdiğini iddia etti.

Keşif sırasında bilirkişi tarafından olay yerinin fotoğrafları çekildi ve kaza mesafesi ile ilgili ölçüm yapıldı. Bu sırada yanyol trafiğe kısa bir süre kapatıldı. Keşfin tamamlanmasının ardından heyeti ve güvenlik ekipleri kaza yerinden ayrıldı.

ORGANLARIYLA 4 KİŞİ HAYATA TUTUNDU

Feci kazada 8 kişi yaralanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal'ın, 23 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti. Tek çocukları Begüm Kartal'ın ölümü ile büyük bir yıkım yaşayan baba Haluk ile anne Melek Kartal, aldıkları bir kararla kızlarının organlarını bağışladı. Begüm'ün bağışlanan organları sayesinde 4 kişi hayata tutuldu.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Beşyol Metrobüs üst geçidinin bulunduğu noktada saat 23.20'de trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında birden fazla kişi yaralandı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Begüm Kartal ise hayatını kaybetti. İddianamede Begüm Kartal'ın vefat ettiği, diğer yaralıların bir kısmında kemik kırığı olduğu bu nedenle basit tıbbi müdahale ile tedavilerinin geçer nitelikte olmadığı, bir kısmını ise basit tıbbi müdahale ile geçer şekilde yaralandığı belirtildi. Şüpheli Fatih Sezer'in olay günü seyir halindeyken Beşyol Mevkii'nde yan yola saptığı, önce burada bir araca çarptığı, çarpmanın şiddeti ile bu aracın kaldırıma ve yolun kenarındaki korkuluklara çaptığı belirtildi. Çarpmanın etkisi ile geldiği yöne dönen şüphelinin aracıyla geri geri giderek durakta bekleyenlere ve yolda yaya olarak yürüyenlere çarptığı anlatılan iddianamede, kaza anında şüphelinin 1,42 promil alkollü olduğu bu nedenle eylemin bilinçli taksir ile gerçekleştiğinin anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede şüpheli Fatih Sezer'in "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.