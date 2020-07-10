Üniversiteli Begüm'ün ölümüne neden olan alkollü sürücünün davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika

Üniversiteli Begüm'ün ölümüne neden olan alkollü sürücünün davasında mütalaa açıklandı

Küçükçekmece'de alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne, 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece'de alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne, 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 22,6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da D-100 Karayolu'nda alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in davasının görülmesine devam edildi.


Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı olaya ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini aktardı.


Bilirkişi raporunda sanık sürücü Fatih Sezer'in Sefaköy Beşyol mevki'inde seyir halindeyken, aynı yol üzerinde park halinde bulunan aracın tamponuna çarptığı ve bu aracın korkuluklara çarparak durduğu aktarıldı. Meydana gelen çarpışma sonucu sanığın kullandığı aracın hakimiyetini kaybedip, geldiği istikamete doğru gittiği ve otobüs durağı ile kaldırımda bekleyen vatandaşlara çarptığı açıklandı.


Raporda kaza sonucu durakta bulunan Begüm Kartal'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Sanık Sezer'in 1.42 promil alkollü olduğunun aktarıldığı raporda, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu ifade edildi. Fatih Sezer'in bu nedenle olayda tam ve asli kusurlu olduğu açıklandı. Müşteki sürücü Mustafa Dolaş ile hayatını kaybeden Begüm Kartal ve yayaların kusurunun bulunmadığı da bilirkişi raporunda kaydedildi.


Bilirkişi raporunun okunmasının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.


İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Fatih Sezer'in D100 Karayolu'nda seyir halinde bulunduğu esnada Beşyol mevkiinde bulunan yan yola saptığı ve burada bir araca çarptığı açıklanmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın geri geri gittiği ve metrobüs köprüsünün yanında bulunan durakta bekleyen kişilere çarptığının anlatıldığı iddianamede, 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtilmişti. İddianamede şüpheli Sezer'in 1.42 promil alkollü olduğu aktarılarak 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,6 yıla kadar hapsi talep edilmişti. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Begüm Kartal, Fatih Sezer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli Begüm'ün ölümüne neden olan alkollü sürücünün davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
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