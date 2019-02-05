Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Boksör ve Kickboksçular Şampiyonaya Hazırlanıyor

Üniversiteli Boksör ve Kickboksçular Şampiyonaya Hazırlanıyor

43 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübünün boksör ve kickboksçuları, mart ve nisan aylarında üniversiteler arasında yapılacak şampiyona için hazırlıklarını sürdürüyor.

Üniversiteli Boksör ve Kickboksçular Şampiyonaya Hazırlanıyor, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübünün boksör ve kickboksçuları, mart ve nisan aylarında üniversiteler arasında yapılacak şampiyona için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün antrenörü Yılmaz Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün, Tıp Fakültesinden Edebiyat Fakültesine kadar pek çok bölümden öğrenciden oluştuğunu söyledi.

Öğrencilere, üniversiteyi kazanmadan önce sürdürdükleri spor branşlarını öğrenim yaşantıları sırasında da yapma imkanı sunduklarını belirten Ayar, şöyle konuştu:

"Öğrenci sporcularımız, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' bilinciyle kulüpte yer alıyor. Şampiyonalara hazırlanıyoruz. Önümüzdeki üniversiteler arası şampiyonalarda boks ve kickboks branşlarında toplam 16 sporcuyla mücadele edeceğiz. Kickboks şampiyonası 12 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek. Boks şampiyonası ise nisan ayında gerçekleşecek. Hedefimiz her iki şampiyonadan da madalyalarla dönmektir."

Ayar, kendilerine desteklerinden dolayı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:10 Kaynak: AA

Edebiyat, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Spor
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