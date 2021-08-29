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Üniversiteli Burçin mezun olup çiftçiliğe başladı, ilçedeki ilk mango hasadını yaptı - Son Dakika

Üniversiteli Burçin mezun olup çiftçiliğe başladı, ilçedeki ilk mango hasadını yaptı

29.08.2021 11:07
Üniversiteli Burçin mezun olup çiftçiliğe başladı, ilçedeki ilk mango hasadını yaptı, System.String[]

Üniversiteli Burçin mezun olup çiftçiliğe başladı, ilçedeki ilk mango hasadını yaptı Üniversiteli genç kadın ailesinden devraldığı arazide mango üretimine başladı Mango üreticisi Karabulut: "47 ağaçtan 60 tane meyve aldık.

Üniversiteli Burçin mezun olup çiftçiliğe başladı, ilçedeki ilk mango hasadını yaptı

Üniversiteli genç kadın ailesinden devraldığı arazide mango üretimine başladı

Mango üreticisi Karabulut: "47 ağaçtan 60 tane meyve aldık. Bu ürünü yurt dışına satmak istiyoruz"

Kilosu 35-40 TL'den satılan mango alıcısını bekliyor

ANTALYA - Antalya'da üniversitenin maliye bölümünden mezun olduktan sonra aile mesleği çiftçiliği devralan genç kadın mango meyvesi üretmeye başladı. Antalya'nın Aksu ilçesinde ilk defa mango yetiştiren ve hasada başlayan 23 yaşında ki Burçin Karabulut, "Geleceği parlak ve getirisi yüksek mango meyvesinin ülkemizde gelişmesini istiyorum" dedi.

Antalya'nın Aksu İlçesi Hacıaliler Mahallesinde üreticilik yapan 23 yaşında ki Burçin Karabulut, bölgenin ilk mango hasadını yaptı. Aksu'da ilk defa mango üreten ve ilk hasatı yapan genç üretici, diğer yetiştiricilere de örnek teşkil ediyor.

"Bu ürünü yurt dışına satmak istiyoruz"

Geçen yıl Şubat ayında serasına ilk defa mango meyvesi fidanı ektiğini kaydeden Burçin Karabulut, " Bu yıl ilk hasatımızı alıyoruz. Geçen yılda meyve almıştık ama bu kadar çok değildi. 1 dekarlık seramızın içinde 47 ağacımız var. 47 ağaçtan 60 tane meyve almış bulunmaktayız. Bu ürünü yurt dışına satmak istiyoruz. Mango meyvesini kilo olarak satıyoruz. Kilosu 35-40 TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

"Geleceği parlak, getirisi yüksek"

Üreticilere mango üretmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Burçin Karabulut, "Geleceği parlak bir ürün ve avokado meyvesinden sonra ikinci olarak mango yetiştiriciliği geliyor. Yüksek getirisi olacak bir meyve. Ülkemizde çok fazla bilinmiyor. Yurt dışından alıyoruz bu meyveyi ülkemizde de geliştirilsin istiyoruz" dedi.

"İşçilik masrafı yok"

Üniversite de maliye bölümünden mezun olduktan sonra aile mesleği çiftçiliği devraldığını ifade eden Burçin Karabulut, "Bu meyvenin önünün açık olduğunu gördük ve bunu ekmeye karar verdik. Şu an gidişatımız çok iyi. Üreticilik denildiği zaman insanlara çok zor gelebilir ama bu ürünün çok bir masrafı yok. Çok işçilik gerektiren bir ürün değil. Bunun yanında seramızda mor patates de yetiştiriyoruz. Bu ürünü de geliştirmeyi ve Aksu çevresinde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Üreticilere mango yetiştiriciliği konusunda deneyimlerini de aktardığını ve yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Burçin Karabulut, bölgenin ilk yetiştiricisi olmasından dolayı üreticilerin kendisinden bilgi almak için geldiklerini, serasını üreticilere açarak mango meyvesi hakkında bildiklerini danışanlarla paylaştığını da ifade etti.

"Bir tane mango meyvesinin ağırlığı yarım kilo ile 3 kilo arasında değişiyor"

Ürünlerinin bir tanesinin yarım kilo ile 3 kilo arasında değiştiğini dile getiren Burçin Karabulut, " Ürünlerimiz yerli üretim olduğu için bu kadar büyüyor. İthal gelen ürünler avuç içini doldurmayacak kadar küçük oluyor. Olgunlaşmamış bir şekilde ülkeye geliyor ve tat olarak ta bizim ülkemizde yetişen mango meyvesinin tadından daha düşük kalıyor" ifadelerini kullandı.

Türk Lirası, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üniversiteli Burçin mezun olup çiftçiliğe başladı, ilçedeki ilk mango hasadını yaptı - Son Dakika Ekonomi


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