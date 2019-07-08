Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Buse 166 gündür aranıyor
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Üniversiteli Buse 166 gündür aranıyor

36 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 166 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları dağlık alanda devam ediyor.

Üniversiteli Buse 166 gündür aranıyor, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 166 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları dağlık alanda devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar Buse'nin babası Ahmet Acar'ın, eşine ait aracın parçalarını dağlık alanda bulması üzerine başlatıldı.
Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi ve denizden sonra hortumun gidiş güzergahında bulunan dağlık alanda sürdürülüyor. Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Kadavra köpeği 'Pense'nin de kullandığı çalışmalara Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da katıldı.
Kaybolmasının 100'üncü gününde ailesinin isteği üzerine gıyabi cenaze namazı kılınan Kader Buse Acar için baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine daha önce kuruyan Ağva Deresi'ndeki balçık alanda yapılan aramalarda, 85 nokta işaretlenmişti.
Bugün ise daha Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'ın isteği üzerine hortumun geçiş güzergahında arama çalışması başlatıldı. Ahmet Acar, bölgede inceleme yaptığını, eşinin kullandığı araca ait 2 parça bulunduğunu belirterek, arama çalışmalarının bu alanda da yapılmasını talep ettiği söyledi. Acar'ın bu talebi üzerine sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmaları başlattı. Geniş bir alana dağılan ekipler, çalışmalarını özellikle araç parçalarının bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:04 Kaynak: DHA
Ahmet Acar, Antalya, Kemer, Ağva, Güncel
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