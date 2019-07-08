Üniversiteli Buse 166 gündür aranıyor (2)

'UMUDUZU YİTİRMEDİK'

Kemer ilçesinde 166 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları dağlık alanda devam ediyor. Bölgedeki çalışmalara katılan Buse'nin babası Ahmet Acar, umudunu hiç yitirmediğini söyledi. Kızının bulunmasını ümit ettiğini belirten Ahmet Acar, "Bugün 166'ncı gün. Buraya 4'üncü kez çıktım. Bunun haricinde Kındılçeşme bölgesinde de önce bir arkadaşımla sonra tek başıma inceleme ve arama yaptım. Geçen cumartesi günü de sanayi sitesindeki arkadaşlarla beraber buraya çıktık. Kendi çabalarımla olsun, ekiplerin desteğiyle olsun arama yapıyoruz. Umudumuzu yitirmedik. Allah verirse ama canlı ama cansız çocuğumuzu bulmaya çalışacağız" dedi.

Dağlık alanda yaptığı arama sırasında arkadaşlarıyla koku aldıklarını söyleyen Ahmet Acar, "Koku üzerine İlçe Jandarma Komutanı'na koordinat verdik. Ne kokusu olduğunu bilmiyorum. Kaplumbağa ölüsü ya da kuş ölüsü de olabilir. Bu alanda hortumun uçurduğu levhaları buldum. Bir firmanın tabelası orada duruyor halen. Oraya kadar uçurmuş yani. Yani olur mu olur hesabı. Kadavra köpekleriyle arama yaptık ancak çocuğumuzu yine bulamadık" dedi.

Arama çalışmalarının sürdüğü alanda daha önce arabanın parçalarını bulduğunu vurgulayan Ahmet Acar şunları kaydetti:

"Cumartesi günü arabanın arka sağ tamponunun sağ köşesini dağlık alanın üst kısmında bulduk. Bu nedenle burada arama yapıyoruz. Cumartesi günü hortumun geçtiği yerlerden geldim. Daha sonra da bisikletle gelip tekrar arama yaptım. Kaldığım yerden devam ettim. Hortumun bittiği yere kadar aradım. Kokuyu da işte belirlediğim koordinatta hissettik. Biraz önce de bu kokuyu hissettik."

Ağva Deresi'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Ahmet Acar, "Devlet Su İşleri ekipleri dereyi temizlemiyor. Ağustos sonunu bulacakmış. Orada kadavra köpekleri de arama yapamıyor. Köpek orada koku alamıyor. Çaresiziz yani, ne yapacağımızı şaşırdık. Durum bu" dedi.

