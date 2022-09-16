Doğum günü sabahı ölü bulundu! Buse'nin 'şüpheli' ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Doğum günü sabahı ölü bulundu! Buse'nin 'şüpheli' ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

16.09.2022 12:29

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde arkadaşları ile doğum günü kutlayan üniversite öğrencisi Buse İlgin sabah kaldığı yazlık evde ölü bulundu. Adli tıpta yapılan ön otopside kesin ölüm sebebi anlaşılamayan İlgin'in kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yazlık konutlarına tatile gelen Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Buse İlgin, doğum günü olan 10 Eylül'de gündüz arkadaşlarıyla denize girdi. Akşam eve dönen İlgin, arkadaşları T.Ö., B.A. ve F.A.'yı davet ederek, doğum gününü evde birlikte alkol alıp, kutladı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Arkadaşlarının kutlamanın bittiği gece saatlerinde ayrılması sonrası Buse İlgin, evde yalnız kaldı. Sabah yakınlarının haber alamaması üzerine saat 11.00 sıralarına eve giden anneannesi H.V., Buse'yi yerde yatar halde bulunca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, saçları ve yüz kısmında kan bulunan Buse İlgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

KANSIZLIK İLACI KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Savcının incelemesinin ardından kayıtlara ölümü 'şüpheli' olarak geçen Buse İlgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak kansızlık ilacı kullandığı belirtilen Buse'nin ön otopsisinde kesin ölüm nedeni belirlenemediği belirtildi. Yapılan detaylı otopsinin ardından Buse'nin kesin ölüm nedeninin belirleneceği kaydedildi. Cansız bedeni ailesine teslim edilen Buse, İstanbul'da toprağa verildi.

"YÜZÜ VE SAÇLARINDA KAN VARDI"

Buse İlgin'in ölümünün ardından Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın gece birlikte doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Buse'nin kız arkadaşı T.Ö. de ifadesinde, birlikte denize girdikten sonra akşam içki alarak doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi. T.Ö., kutlamadan sonra evden ayrıldıklarını belirterek, sabah saatlerinde Buse'nin annesinin kendisini arayıp, eve gitmesini istemesi üzerine salonun ortasında sağlık ekiplerinin müdahale ederken gördüğünü, arkadaşının yüzünde ve saçlarında kan olduğunu söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Buse İlgin'in doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının cep telefonlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Hisarcık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğum günü sabahı ölü bulundu! Buse'nin 'şüpheli' ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğum günü sabahı ölü bulundu! Buse'nin 'şüpheli' ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika
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