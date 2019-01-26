Üniversiteli Buse'nin Arama Çalışmalarında 3. Günde Henüz Sonuç Alınamadı
1 saat önce
Antalya'da 3 gün önce hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.
Antalya
'da 3 gün önce hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Kemer
ilçesinde 3 gün önce hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando
Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri katılıyor.
20 kişiden oluşan tim yaklaşık 150 metre genişliğindeki Ağva
Deresi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Havanın yağışlı olması nedeniyle ekipler zaman zaman çalışmalarına ara verdi. Yağışın kesilmesiyle birlikte ekipler derenin her noktasını karış karış arıyor. Karadan da çok sayıda ekip ve vatandaş çalışmaları takip ediyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:56 Kaynak: İHA
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