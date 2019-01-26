Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Buse'nin Arama Çalışmalarında Üçüncü Günde Henüz Sonuç Alınamadı

Üniversiteli Buse'nin Arama Çalışmalarında Üçüncü Günde Henüz Sonuç Alınamadı

1 saat önce

Üniversiteli Buse'nin arama çalışmalarında üçüncü günde henüz sonuç alınamadıANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 gün önce hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Üniversiteli Buse'nin arama çalışmalarında üçüncü günde henüz sonuç alınamadı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 gün önce hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri katılıyor. 20 kişiden oluşan tim yaklaşık 150 metre genişliğindeki Ağva Deresi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Havanın yağışlı olması nedeniyle ekipler zaman zaman çalışmalarına ara verdi. Yağışın kesilmesiyle birlikte ekipler derenin her noktasını karış karış arıyor. Karadan da çok sayıda ekip ve vatandaş çalışmaları takip ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Kemer, 3. Sayfa
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