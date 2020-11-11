Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü (3) - Son Dakika

Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü (3)
11.11.2020 19:14
KATİLİYLE AYNI KAREDEDenizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldığı apart dairesinde sevgilisi Recep Berkay Hakver tarafından boğazı sıkılarak öldürülen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş'ın katiyle aynı karede yer alan görüntüleri ortaya çıktı.
KATİLİYLE AYNI KAREDE
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldığı apart dairesinde sevgilisi Recep Berkay Hakver tarafından boğazı sıkılarak öldürülen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş'ın katiyle aynı karede yer alan görüntüleri ortaya çıktı. Tokbaş'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, bir otomobilin arka koltuğunda Hakver ile yan yana görüntüleri yer alıyor. Videoda ayrıca, Tokbaş'ın kuaförde, arkadaşlarıyla kahve içerken, Pamukkale'de gezerken de görüntüleri bulunuyor.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
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