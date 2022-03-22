Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu

22.03.2022 15:41
Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceyda Öztürk (19), kaldığı yurdun odasında ölü bulundu.

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceyda Öztürk (19), kaldığı yurdun odasında ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi'ndeki özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Ceyda Öztürk'ü yatağında hareketsiz gören arkadaşları, yurt görevlilerine haber verdi. İhbarla yurda giden sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Öztürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeni için adli tıp morguna kaldırıldı.


Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu
Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu
Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu
Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu
Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu
Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu
YORUMLAR
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Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu - Son Dakika


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